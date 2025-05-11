Ксения Мишина пожаловалась на атаку ботов и высказалась, кто это сделал: "Зависть или одержимость"

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась, что ей пытаются насолить.

Артистка показала, как стала жертвой атаки ботов в Instagram. В частности, на аккаунт артистки резко начало подписываться много пользователей. Все они были без аватарок и с похожими именами, то есть ботами. Это делается для того, чтобы Instagram заметил подозрительную активность на странице Ксении Мишиной, отправил ее в "теневой бан" или вообще заблокировал.

Ксению Мишину атаковали боты / © instagram.com/misha.k.ua

Актриса, очевидно, предполагает, чьих это рук дело. По словам Ксении Мишиной, кроме атаки ботов, этот человек также тратит средства и на то, чтобы в СМИ о ней распространяли дезинформацию. В конкретику знаменитость вникать не стала, но она лишь отметила, что либо ею одержимы, либо ей просто завидуют.

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"Парад пустых лиц, но за каждым очень живое желание навредить. Атака ботами – как шепот трусов. Не могут сказать в лицо, но очень хотят, чтобы ты замолчала. И вот мы думаем… Кто этот загадочный персонаж, который тратит деньги на постоянную дезинформацию в СМИ и на то, чтобы боты "влюбились" в мой профиль? Здесь или зависть, или одержимость. А, может, и то, и другое?" – поделилась актриса.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Хотя Ксения Мишина не раскрыла конкретные имена, однако намекнула, что заказчик атаки ботов из Украины. Теперь артистка наняла команду, которая поможет противодействовать этим попыткам ей насолить.

"Они тратят средства на мою личность, а я на команду, которая вычищает эту грязь. Вкладываем в экономику страны как можем", - подытожила актриса.

Ксения Мишина высказалась о заказчике атаки ботов на нее / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина попала под обстрелы в Одессе. Артистка оказалась в эпицентре взрывов.

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