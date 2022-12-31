Ксения Мишина пожаловалась на цены в Хорватии: "Не знаю, как здесь люди живут"

Актрисе кажется, что в Америке цены куда меньше.

Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась на немалые цены в Хорватии.

В частности, по словам знаменитости, цены в стране просто "космические". Ксения убеждена, что в США гораздо дешевле, чем в Хорватии.

"Из неприятного…Цены в Хорватии просто космос. Такое впечатление, что она – лучшая страна в Европе, первая страна в Европе. Я не знаю, как здесь живут люди. Начиная от продуктов и заканчивая техникой Apple, например. Я не знаю. Мне кажется, что в Америке дешевле", – пожаловалась Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, в Хорватии Ксения попыталась все же купить себе подарок на Новый год. В одном из магазинов знаменитость примеряла штаны.

"Пытаюсь сделать себе какой-нибудь подарочек", — прокомментировала актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина впервые опубликовала фотографии, сделанные ею за день до начала полномасштабной войны. Актриса 23 февраля позировала перед камерой в соблазнительном платье-комбинации.

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