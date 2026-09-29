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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ксения Мишина пожаловалась на цены в Украине и удивила, насколько за границей дешевле

Ксения Мишина ранее была убеждена, что цены в Украине меньше, чем за границей. Теперь артистке так не кажется.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ксения Мишина

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась на цены в Украине и сравнила их с зарубежными.

Знаменитость раньше придерживалась единого мнения. Актриса говорит, что за границей ей казалось все дороже. Тем временем в Украине, по мнению артистки, все было значительно дешевле. Однако сейчас звезда решила сравнить.

Ксения Мишина наслаждается отдыхом за границей. Знаменитость отдыхает у бассейна. Она заплатила за вход в день, а также за аренду лежака. Это все обошлось артистке в пять евро, что около 255 гривен. Тем временем в Украине, как говорит актриса, отдых у такого бассейна летом стоил бы ей минимум две тысячи гривен.

«Когда-то нам казалось, что за границей дорого. А теперь иногда смотришь на цены у нас, и уже так не кажется. К примеру, летом наши бассейны стоили минимум две тысячи гривен в день. То, что вы видите здесь — пять евро вместе с лежаком», — поделилась знаменитость.

Ксения Мишина за границей / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина за границей / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина разнесла популярный препарат, который вживляли в ягодицы ряд звезд: от актера Тараса Цымбалюка до певицы Ирины Билык. Артистка объяснила, почему это небезопасно.

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