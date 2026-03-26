Ксения Мишина призналась, что ее раздражает в мужчинах: "Удаляю номер"

Актриса Ксения Мишина откровенно заговорила о ревности в отношениях, red flag в мужчинах и собственном опыте.

В разговоре с подписчиками в Instagram-историях звезда подняла тему, которая знакома многим. Она призналась, что неоднократно сталкивалась с ревностью в свою сторону. Причиной становились и профессия, и внешность, и даже ее стиль жизни. По словам актрисы, у некоторых людей до сих пор существуют убеждения, что свобода — это угроза, а привлекательность автоматически означает измену.

«Если говорить откровенно, в моем опыте было очень много ситуаций, где я сталкивалась с ревностью в мою сторону. К моей профессии, к моему окружению, к тому, как я выгляжу и как распоряжаюсь своим временем. В некоторых людях реально существуют установки, что красота автоматически приравнивается к измене, а свобода — это угроза», — отмечает артистка.

Со временем, как признается Мишина, постоянное пребывание в такой атмосфере повлияло и на нее саму. Она заметила, что начала перенимать эту модель поведения, хотя раньше не считала ее своей. Именно тогда актриса решила сознательно проработать этот вопрос и прийти к собственным выводам.

«И я пришла к очень важному выводу: ревность — это часть Эго, которая как бы позволяет тебе внутренне влиять на выбор другого человека, на его желания, на его поведение», — пишет Мишина.

Звезда также отметила: в отношениях каждый имеет право на свободу выбора, и есть только два честных сценария — принять партнера или уйти, если что-то не подходит. Отдельно она иронично, но довольно четко очертила свой личный red flag в общении с мужчинами.

«Есть у меня один ред флег. После слова „вредная“ я удаляю номер. Когда мужчина говорит, что женщина вредная, это обычно означает, что она не стала для него удобной», — отметила в ответе подписчику Ксения.

