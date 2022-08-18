Ксения Мишина призналась, что хотела бы усыновить ребенка: "Надо найти хорошего отца"

Украинская актриса Ксения Мишина подумала об усыновлении ребенка.
Так, звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танців з зірками" рассказала, что думала об этом и даже уже поговорила со своим 10-летним сыном Платоном.
Впрочем, сначала знаменитость хочет найти хорошего мужа.
Об этом она написала в Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчицы.
"Насколько мне известно, семья должна быть полной. Поэтому для начала нам нужно найти хорошего отца", – отметила она.
Напомним, Ксения Мишина с бантиками и сигаретой в руках показала фото с последнего звонка. Актриса призналась, что когда-то курила.
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