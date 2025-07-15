Ксения Мишина призналась, как изменились ее отношения с 13-летним сыном: "Странное ощущение"

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась личными размышлениями об изменениях в отношениях с ее 13-летним сыном Платоном.

В своем Instagram звездная мама рассказала, как парень вернулся из летнего лагеря и стал еще более самостоятельным — настолько, что она почувствовала новый этап в их взаимоотношениях. По словам Ксении, хотя она очень ждала сына дома, все чаще замечает, что он имеет собственные планы и интересы, в которых уже не всегда есть для нее место. Впрочем, актриса с пониманием относится к этому и учится постепенно принимать. Звезда убеждена, что именно в этом и есть глубокий смысл материнства.

Сторис Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

"Мой сын взрослеет. У него уже своя жизнь, свои интересы, свои планы. И иногда едва ли не иногда меня нет в этих планах. Это странное ощущение, когда любовь не уменьшается, но роль немного меняется. И ты уже не главная героиня, а тихий тыл, тихий наблюдатель. Но разве не в этом и суть материнства? Вырастить и отпустить. Главное, чтобы знал, что я всегда его дом", — растрогала Мишина.

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Напомним, недавно Ксения Мишина свозила маму в Карпаты и показала их совместные приключения в горах.