Ксения Мишина призналась, остались ли ее родители в оккупированном Крыму

После аннексии Крыма в 2014 году многие друзья Ксении Мишиной остались жить на полуострове. Так же поступили и родители актрисы.

Звезда сериала "Крепостная" призналась, что в оккупированном Севастополе ее родные пытаются "просто жить" и не теряют надежду, что в Крыму снова будет украинская власть. Как рассказала Ксения в интервью "Гончарова Подкаст", она очень скучает по дому, а ее сын Платон мечтает поскорее снова увидеть бабушку и приехать к ней в гости.

"Это моя родная земля, она должна быть украинской. Я хочу нормально ездить к родителям, сесть в поезд или в самолет. Это наша украинская земля", — сказала Мишина.

Несмотря на то, что в России активно работает пропаганда, по словам Мишиной, на ее родителей и друзей никто не давил. Однако некоторые ее знакомые все же вынуждены удалять переписки с ней, потому что соцсети могут проверяться российскими спецслужбами.

К тому же актриса отметила, что сейчас в Крыму очень много молодежи, которая поддерживает Украину. По мнению Ксении, у людей могут быть разные личные причины, почему они остались на оккупированных территориях, поэтому она никого не осуждает.

"Большая часть молодежи за Украину, но остается там. В Крыму много украинцев, которые по каким-то субъективным причинам должны быть там. Я знаю, что если будет референдум, то они проголосуют за Украину", – заявила актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась впечатлениями от неожиданного свидания на Байковом кладбище.

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