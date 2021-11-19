Ксения Мишина призналась, почему у нее начались панические атаки: "Я просто не верила"

Ксения Мишина призналась, почему у нее начались панические атаки: "Я просто не верила"

Звезда лечилась в психбольнице.

Украинская актриса Ксения Мишина продолжает рассказывать фанатам о тяжелом периоде в своей жизни.

Раньше артистка говорила, что ее мучили панические атаки. Также она призналась, как лечилась от них. В этот раз звезда решила откровенно рассказать, что стало причиной ее панических атак. Актриса говорит, что в свое время не верила в собственные силы.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

"Итак, причиной моего состояния стало отрицание себя и своих желаний. Точнее не отрицание, а подавление. Я просто не верила или не доверяла себе. Это было время, когда мне казалось, что каждый знает, как мне лучше, когда сила воли спит и внутри отсутствуют вдохновляющие на изменения механизмы. Именно так и происходит вытеснение желаний, обид и собственного "я" в закрома подсознания, а от этого и начинаются панические атаки и другие ужасные состояния", — поделилась Мишина.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Актриса говорит, что благодаря лечению она поняла, что нужно решительно настраиваться. Ксения поняла, что нужно проявлять силу и упорство. Именно так можно достичь желаемого.

"Я помню, как однажды уходила от врача и перебирала свои мысли и ощущения. Чем бы я могла заняться здесь, в родном городе, и вдруг меня просто пробило током: я не виновата, я не должна оставаться. Я могу попробовать! Нет, не так, я должна рискнуть, потому что другого пути я не вижу", — вспомнила Ксения.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Именно тогда звезда переехала в Киев и решила, что в свой родной город уже не вернется. Она начала готовиться к поступлению в университет имени Карпенко-Карого, а также училась на телеведущую. Именно тогда у Ксении начался новый период в жизни.

"Конечно, я не скажу, что тогда я полностью избавилась от всех страхов и проблем, но я нашла смелость и веру. И эти два спутника сопровождают меня до сих пор", — подытожила артистка.

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