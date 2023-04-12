Ксения Мишина призналась, сколько тратит в месяц и где берет деньги

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, сколько денег в месяц она тратит.

В программе "Слава+" артистка призналась, что арендует квартиру, стоимость которой обходится ей в 20-25 тысяч гривен. Ксения поделилась, что ей очень повезло с арендодателями, которые понимают ее финансовое состояние и идут на встречу.

"У меня очень классные арендодатели и они в начале войны мне помогали, я ничего не платила. Но потом, когда у меня появилась возможность… Мы договорились. Я понимаю, люди тоже зарабатывают. Если есть (деньги – прим.ред.), – я плачу. Если нет – я могу сказать и они пойдут мне на встречу", — прокомментировала актриса.

Ксения Мишина показала квартиру, которую арендует

Ксения Мишина показала квартиру, которую арендует

Мишина добавила, что у нее есть своя квартира, которую она купила. Однако там нужно делать ремонт, поэтому сейчас они с сыном не могут там жить. Артистка поделилась, за счет чего сейчас живет.

Ксения отметила, что сейчас у нее нет актерского заработка. Впрочем, до войны у нее было много проектов, в том числе за рубежом, где она заработала определенную сумму средств, с которой живет ныне.

Ксения Мишина показала квартиру, которую арендует

Относительно того, сколько денег Мишиной нужно в месяц, чтобы прожить, артистка насчитала 80 тысяч гривен. Из них 25 – аренда квартиры, 20 тысяч – бензин, 10 тысяч – на еду, плюс коммуналка и мелкие расходы – еще 10.

"Пока хватает, пока закрываю из тех денег, которые заработала на проектах. У меня есть какие-то деньги, которые заработала, где-то лежат. Но как дальше будет — я не знаю. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", — отметила артистка.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, как за ней ухаживал известный российский актер. Артист не давал покоя Ксении полгода.

Читайте также: