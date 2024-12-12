Ксения Мишина прокомментировала "роман" с известным ведущим и почему отказала ему в серьезных отношениях

Украинская актриса Ксения Мишина впервые прокомментировала "роман" с ведущим Славой Деминым и призналась, почему отказала ему в серьезных отношениях.

Знаменитости были знакомы. В частности, Слава приглашал Ксению на интервью, после чего они еще несколько раз прогуливались. Шоумен признается, что ему было интересно с артисткой, нравилось с ней общаться, проводить время. Так что ведущий захотел большего – построить отношения. Однако Мишина не ответила взаимностью.

"Мне хотелось отношений с Ксенией Мишиной. Ей, наверное, не очень хотелось этих отношений. Мне было интересно с тобой общаться. Мы не раз встречались. Мне было интересно. Для меня важно, что внутри человека. Я считал, что могут завязаться какие-то отношения. Я предлагал свидания", — рассказал ведущий на проекте "Между нами".

Слава Демин и Ксения Мишина / Фото: скриншот с видео

Ксения Мишина подтвердила, что действительно нравилась Славе Демину и что он звал ее на свидания. Однако актриса не смогла ответить взаимностью. Знаменитость призналась, что была не готова к романтическим отношениям со Славой.

"Собственно все так и было. Потом Слава мне предложил попытаться сблизиться, но я сказала, что не готова к этому", — призналась актриса.

Напомним, сейчас певец MELOVIN интригует отношениями с певицей SWOIIA. Недавно артист показывал, как знакомил коллегу со своим отцом.

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