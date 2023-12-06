Ксения Мишина провела вечер с известным телеведущим, с которым ей приписывают роман

Украинская актриса Ксения Мишина интригует поклонников, что больше не одинока.

Уже второй раз звезда призналась, что провела время в компании известного телеведущего Славы Демина. На этот раз артистка подлила масла в огонь, показав, как они вместе с Деминым вечером искали пещеру в Витачевской часовне, в 60 км от Киева.

Демин хорошо знает это место, ведь раньше не раз здесь бывал. Видимо, Слава решил показать эту красоту и Мишиной. Вместе с Ксенией и Славой увидеть пещеру в часовню отправились и их сыновья от предыдущих отношений Платон и Владислав.

В сторис своей страницы в Instagram Мишина показала, как они искали пещеру. С Деминым и сыновьями им было весело, они улыбались, шутили и хорошо проводили время вместе.

Ксения Мишина показала, как провела время с известным телеведущим

Интересно, что после этой совместной поездки в Витачев вскоре в своих сторис Мишина опубликовала кадр, на котором изображен огромный букет роз. Кто презентовал артистке 101 розу, Мишина не стала уточнять. Вполне возможно, что это был Демин. Поклонникам звезды остается только догадываться, есть ли что-то между знаменитостями.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, ранее Ксения Мишина откровенно поделилась, как с ней поступил ее экс-возлюбленный, когда узнал, что она ждет ребенка.

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