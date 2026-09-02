Ксения Мишина раскрыла истинную причину своего исчезновения из кино: почему актриса перестала сниматься

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина раскрыла настоящую причину исчезновения с экранов.

В последнее время артистка практически не снимается в фильмах и сериалах. И тому есть причина. Актриса на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что ей хочется играть в качественных картинах. Кроме того, для нее важна и сама роль. В частности, Ксения Мишина хочет воплотить на экранах такую героину, которая раскрыла бы ее актерский талант совсем с другой стороны.

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«Появилась какая-то внутренняя селекция, я хочу ее поддерживать и соблюдать. Мне очень важно и мне хочется, чтобы это были исключительно очень качественные картины, где режиссер мог бы меня раскрыть с другой стороны, чтобы я могла раскрыться и показаться немного по-другому, а не как ко мне уже привыкли», — объяснила артистка Анне Севастьяновой.

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Кстати, ранее Ксения Мишина тоже часто появлялась в актерских кругах. Однако сейчас знаменитость избегает этого. Звезда говорит, что, конечно, у нее есть друзья, связанные с актерской профессией, однако сейчас она более сосредоточена сама на себе, потому и ценит свое время.

«Я очень начала ценить свое личное время, время с собой. Конечно, у меня есть друзья, связанные с кино, но я сейчас больше люблю находить время для себя», — объяснила знаменитость.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька - про Цимбалюка, Мішина - про особисту драму

Напомним, недавно Ксения Мишина поделилась подробностями из личной жизни. Знаменитость вспомнила, как столкнулась с жестокостью мужчины — отца ее сына.

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