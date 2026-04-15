Ксения Мишина раскрыла причину длительного отказа от съемок в кино: "Честное столкновение с реальностью"

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала, почему в последнее время почти не появляется в кино и на телевидении.

Звезда в Instagram объяснила, что недавно пережила непростой период в жизни, связанный с профессиональным выгоранием и внутренними изменениями. По ее словам, это стало причиной временной паузы в карьере. Ксения вспоминает, что по ощущениям это можно было сравнить с отталкиванием от дна.

«Многое изменилось. Действительно, в какой-то момент я выпала из своей профессии. Уже рассказывала о своем выгорании и таком честном столкновении с реальностью, где пришло глубокое понимание, что все, что раньше казалось опорой, на самом деле ею не является. И это было очень странное ощущение, будто тектонический сдвиг или будто тебя опустили на дно колодца и заставили вылезти из своих иллюзий», — поделилась актриса.

Мишина признается, что этот период стал для нее своеобразной трансформацией — переосмыслением ценностей и собственного пути. По ее словам, сейчас она имеет силы для новых ролей и уже настроена на активную творческую жизнь.

«Произошла небольшая пересборка, но я в строю, просто теперь с новым программным обеспечением», — отметила звезда.

