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Ксения Мишина расплакалась из-за своего 14-летнего сына-подростка и призналась: "Дается с трудом"
Актриса заговорила о трудностях воспитания.
Актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о воспитании своего 14-летнего сына Платона и не смогла сдержать слёз, признавшись, что материнство и переходный возраст ребёнка даются ей нелегко.
Знаменитость решила показать подписчикам не только красивую сторону жизни. Она откровенно рассказала о трудностях, с которыми сталкивается при воспитании сына. Платона Мишина родила в 22 года. С тех пор большая часть материнских забот лежит на её плечах. Сейчас мальчик переживает подростковый период. И для его мамы это тоже стало непростым испытанием.
«Вот они, сложности материнства и подросткового возраста. Поэтому, когда вы пишете: „Ой, как вам это удаётся…“ Удаётся с трудом, как и всем. Кажется, каждая мама проходит через это… Вот вам разные моменты материнства. Если вы думаете, что всё всегда красиво, гладко и понятно, то нет. Далеко не всегда», — эмоционально сказала Мишина.
Звезда подчеркнула, что материнство для неё — огромная ответственность и ежедневный труд. Особенно сложной задачей она называет воспитание сына, ведь хочет помочь ему стать самостоятельным и ответственным мужчиной.
В то же время Мишина не согласна с мнением, что мама обязательно должна стать для подростка «подругой». По её убеждению, ребёнку нужен взрослый, способный устанавливать границы, принимать сложные решения и оставаться эмоциональной опорой.
Ксения Платона родила в 2012 году. С его отцом Александром она рассталась ещё во время беременности. По словам актрисы, их отношения были непростыми, а мужчина не был готов к ответственности за семью. Впоследствии он пытался восстановить контакт с сыном, однако близких отношений между ними построить не удалось.
Напомним, недавно Ксения Мишина кардинально изменила прическу 14-летнему сыну. Его сравнили с Галкиным на фото «до» и «после».