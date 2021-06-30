Ксения Мишина рассекретила правила счастливой жизни с Эллертом

Актриса поделилась принципами пары.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась принципами счастливой жизни со своим любимым Александром Эллертом.

В фотоблоге звезда сериала "Крепостная" поделилась, что недавно у одного психолога прочитала мнение, которое очень сильно в ней отозвалась — "Одно из условий счастливой совместной жизни — полностью принять человека каким он есть, со всеми недостатками и вредными привычками, но с обоюдным желанием меняться и стремиться к лучшему я, к лучшему мы". Артистка отметила, что это один из основополагающих принципов в их с юмористом паре. Также Мишина рассказала еще 8 правил.

instagram.com/misha.k.ua

"Стремиться увидеть хорошее. Недавно я поняла, что мой мужчина может решить абсолютно любой вопрос! Я очень долго этому сопротивлялась, наверное потому что привыкла делать все сама. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной очень приятно и естественно. Найти общие ценности и договориться о том, какие они друг с другом. На днях, открывая холодильник и увидев пустые полки, я почувствовала стыд и разочарование, что я плохо забочусь, но в ответ я услышала одобряющий тон Саши: "Любимая, зачем там всему гнить, нас ведь почти не бывает дома?". И это еще об одной такой нужной для меня ценности – забота! В моем случае она проявляется по-другому, и Саша смог это распознать. Это ценно, что он чувствует мою заботу не только в домашнем хозяйстве, но и в других проявлениях моей любви ", — написала актриса.

instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения поделилась, что они с Александром сильно зависимы от проявлений нежности — приятных слов, поцелуев и объятий. Влюбленные минимум 15 минут в день говорят друг с другом только о них — не о детях, работе или других заботах. Также пара каждый раз садится и обсуждает неприятные моменты, такие как ссоры и обиды.

"Хвалить друг друга за достижения, радоваться успехам. Советоваться в разных вопросах, интересоваться мыслями и мнениями друг друга. И чувство юмора (напишу отдельный пост). Недавно один человек нам сказал, что в этом мире есть только вы друг у друга! Вы вдвоём на пути. У родителей отдельная жизнь, у детей будет тоже, а ваш путь - вместе! Нужно беречь друг друга, и идти с этой мыслью намного приятнее получается!", — добавила звезда.

instagram.com/misha.k.ua

Со своей стороны, фаны поделились своими правилами и признались, что считают пару Ксении и Александра образцовой.

Вы вместе просто непревзойденные!!!

Лучшая пара! Не прекращайте радовать и так интересно за вами наблюдать! Подаете пример!

Вами любоваться одно удовольствие

Ну такие вы классные

Напомним, на днях Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату. Влюбленные сделали очень символические татуировки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку