Ксения Мишина рассекретила, с кем встречается, и впервые показала своего возлюбленного

Украинская актриса Ксения Мишина рассекретила, с кем встречается.

В своем Instagram знаменитость опубликовала снимки, на которых позирует в объятиях предполагаемого возлюбленного. На кадрах артистка отметила, что рядом с ней изображен фитнес-тренер Сергей Пилкевич.

"Любовь + вера покажут путь…", — загадочно подписала фото с мужчиной актриса.

Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Подпись под снимками навела подписчиков Мишиной на мысль, что она встречается с фитнес-тренером. В комментариях под фото многие пользователи начали поздравлять парочку. В частности другие знаменитости также пожелали актрисе и тренеру счастья в личной жизни.

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Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, не все пользователи уверены, что Ксения и Сергей находятся в отношениях. Если перейти на профиль мужчины в Instagram, то можно понять, что он тренирует актрису. Некоторые фанаты предположили, что Мишина просто сфотографировался со своим тренером.

Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кстати, на днях актриса опубликовала пикантные фото с загадочным мужчиной. На снимках татуированная рука скрывала бюст знаменитости. В подписи под кадрами артистка заинтриговала, что расцветает рядом с возлюбленным. Тем временем у Сергея татуировок на руках нет.

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