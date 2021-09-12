Ксения Мишина рассекретила, с кем вышла на красную дорожку в Одессе: "Химия давно случилась"

Ксения Мишина рассекретила, с кем вышла на красную дорожку в Одессе: "Химия давно случилась"

Компанию звезде составил актер Артемий Егоров.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в прошлом месяце посетила Одесский кинофестиваль.

По красной дорожке звезда сериала "Крепостная" прошлась в длинном белом платье с экстремальным разрезом в компании загадочного красавца.

Ксения Мишина и Артемий Егоров / instagram.com/misha.k.ua

Фоловеры уже начали бить тревогу, ведь недавно Ксения рассталась с Александром Эллертом. Некоторые даже уже приписывал роман "паре". Как оказалось, компанию Мишиной составил актер Артемий Егоров. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что именно с ним она сейчас снимается в новом фильме.

"Это романтическая комедия, которая называется "Соседка". Мы с Артемием исполняем главные роли. У нас уже химия давно случилась. В фильме это такой смелый парень, и вот я оказываюсь в его пентхаусе и мы начинаем налаживать наши отношения", — поделилась Мишина .

Ксения Мишина и Артемий Егоров / instagram.com/misha.k.ua

Со своей стороны, Артемий поделился, что фильм — его "наиболее обнаженный проект", поскольку так много с голым торсом он еще не ходил.

"Вы не видели, какой у него красивый торс! И это просто его роль на 100%", — добавила Мишина.

Напомним, не так давно Ксению Мишину и Эллерта увидели вместе на свадьбе у друзей. Актриса даже поймала букет невесты.

Впоследствии Эллерт прокомментировал свои отношения с экс-возлюбленной. Шоумен назвал ее своей слабостью.

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