Ксения Мишина рассекретила свой вес и поделилась, чем питается

Актриса за четыре месяца похудела на 12 килограммов.

Украинская актриса и ведущая проекта "Я люблю Україну" на канале ТЕТ Ксения Мишина призналась, сколько сейчас весит и какой у нее рост.

Артистка пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на их вопросы. В частности, фаны поинтересовались, какой вес и рост у звезды. Так, Мишина призналась, что весит примерно 50 кг, а ее рост – 168 см.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения рассекретила, чем питается, чтобы поддерживать свою хорошую форму:

"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр (творог), овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", – перечислила знаменитость.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

По словам Мишиной, раньше она считала белки, жиры и углеводы, впрочем, теперь уже не делает этого, ведь примерно знает, сколько калорий ей нужно употребить.

Напомним, ранее Ксения Мишина признавалась, что за четыре месяца ей удалось сбросить 12 килограмм. Артистка рассказывала, что лишний вес набрала во время войны, но потом решила взять себя в руки.

Напомним, на днях Ксения Мишина пережила первую в своей жизни операцию. Впоследствии актриса вышла на связь с поклонниками и рассказала, как себя чувствует после хирургического вмешательства.

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