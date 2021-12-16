Ксения Мишина рассекретила, за какой проект получила самый большой гонорар

Также артистка поделилась, какую зарплату получают актеры в Украине.

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина откровенно поделилась подробностями работы актера в Украине.

В программе "33 за 3" артистка, получившая популярность после игры в сериалах "Искушение" и "Крепостная", поделилась какой была ее самая длинная съемочная смена. По словам Мишиной, она продолжалась 36-38 часов и это была съемка проекта "Холостячка".

В то же время, призналась Ксения, после участия в романтическом реалити ее гонорар как актрисы вырос на 50 процентов. Также звезда поделилась, сколько зарабатывает в Украине профессиональный актер:

"Ты можешь зарабатывать от 500 долларов в день до 1000-1200 долларов за съемочный день", — сказала Мишина.

Ксения Мишина в сериале "Клятва врача" / instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, Ксения поделилась, за какой проект получила самый большой в жизни гонорар и это не сериал "Крепостная". По словам артистки, речь идет о ее работе в многосерийном фильме "Клятва врача". Какая именно это была сумма, Мишина озвучивать не стала, однако призналась, что за эти деньги можно приобрести автомобиль: "А квартиру… смотря какую", — добавила знаменитость.

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