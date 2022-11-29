Ксения Мишина рассекретила загадочного мужчину, для которого готовила завтрак

Актриса объяснила, кто к ней приехал.

Украинская актриса Ксения Мишина вызвала интерес к личной жизни, когда показала, как готовит завтрак для "своих ребят".

Так как знаменитость живет только с сыном, поклонники сразу засыпали ее вопросами. Они просили Ксению объяснить, неужели у нее появился любимый.

Впрочем, как оказалось, таинственный незнакомец, для которого Мишина готовила завтрак, это ее родной брат.

"Ко мне на несколько дней просто приехал мой младший брат, поэтому "парней"", — поделилась в фотоблоге знаменитость.

Ксения Мишина с братом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зовут брата Мишиной Михаилом, и он младше сестры.

"Официальное заявление. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Но мне очень приятно, что вы интересуетесь", — добавила актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, таинственный поклонник в актрисы все же есть. Звезду недавно загадочный мужчина "засыпал" подарками и организовал для нее сказочное свидание. Однако Ксения решила держать его личность в тайне.

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