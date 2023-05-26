Ксения Мишина рассказала, как на свидании ей скрутило живот в Турции: "Туалет в номере был прозрачный"

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно поделилась пикантной историей, случившейся с ней во время романтического уик-энда с бойфрендом.

В программе "Хто ти?" Мишина вспомнила, как однажды очень сильно влюбилась и была вне себя от радости, когда тот мужчина пригласил ее после недели знакомства на свидание в Турцию. Однако уже там что-то пошло не так. Мишина очень серьезно отравилась арбузом:

"Неделю такая романтика. Мне кажется, что это самые яркие мои отношения и самые короткие. Это был май. Я просто фанатка арбузов. А тогда их еще не было у нас. Мы приходим в супермаркет, я вижу этот арбуз: "Боже, я так хочу!". Мы берем этот арбуз, идем в наш отель", – вспомнила историю Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

С этим арбузом актриса с избранником пришла в номер в пятизвездочном отеле, который они арендовали, где и съели его. Ночью Ксении стало плохо, но был определенный нюанс в гостиничном номере, который испортил всю романтику:

"Ночью я просыпаюсь от того, что я понимаю, что мне так плохо. У меня 39,5 и я сейчас обосрусь так, что просто жесть. А это такой отельный номер, такой открытый туалет. Прозрачный. Я его бужу, говорю:" Мне так плохо. Сейчас будет очень плохо". Девушка в таком состоянии, ну романтика, и ты понимаешь, что сейчас все испортишь. Самая ужасная история, которая может возникнуть во время романтических отношений", – рассказала Мишина.

Ксения вспоминает, что за четыре дня похудела на пять килограммов. Артистка призналась, что после первой ночи поняла, что на этом ее отношения с этим мужчиной завершаются. Однако он увез ее в больницу, но и там звезде не помогли. В конце концов, только в Украине Ксению привели в сознание и поставили на ноги.

Напомним, ранее Ксения Мишина жестко пошутила о разнице в возрасте Владимира Остапчука с его молодой женой.

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