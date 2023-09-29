Ксения Мишина рассказала, как за четыре месяца похудела на 12 кг: "Все просто"

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась подробностями, как ей удалось за четыре месяца избавиться от лишних 12 килограммов, которые она набрала за время войны.

По словам Мишиной, она очень много ела из-за того, что пыталась заесть стресс. Но в какой-то момент артистка не узнала себя в зеркале:

"За время войны я набрала 10, или 12 килограмм. Из-за большого стресса я начала обрастать, я постоянно ела, мне нужно было заедать все это. И в один момент я посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Что это такое?" – рассказала Мишина для YouTube-проекта Алины Шаманской.

Актриса поделилась, что ее очень не устраивал этот вес, поэтому она с помощью специалистов начала бороться с отложениями:

"Я худела четыре месяца, я работала с очень классной командой квалифицированных людей, менторов, которые помогали, наблюдали, которые вели меня. На самом деле все настолько просто. Но, просто надо делать. Мы привыкли к тому, чтобы все усложнять и вестись на то, на что не нужно", – уверена Ксения.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Мишина поделилась, что очень важно правильно питаться и отличать физический и психологический голод.

"Я сначала начала спортом заниматься, но я продолжала есть эту ерунду, которую я ела. Но питание, мне кажется, это важнейшая составляющая на пути к желаемой фигуре. Есть физический голод, а есть психологический голод. Очень важно научиться отличать, ты действительно сейчас голодная, или что-то сейчас произошло, какая-то ситуация, после которой ты захотела поесть. Это реакция организма, что-то такое произошло и ты начинаешь есть. Но на самом деле твоему организму не надо. И ты так внимание концентрацию хлоп сюда, в желудок. И ты понимаешь, да нет, это просто мой мозг голодный, но не мой желудок. Это сложно, но если практиковать…" – сказала Мишина.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, что ранее Ксения Мишина очаровала поклонников красивым фото в образе дерзкой школьницы. Звезда примеряла стильный лук.

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