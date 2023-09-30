Ксения Мишина рассказала, кого сыграла в новом детективном сериале "Закохай мене, якщо зможеш"

В понедельник, 2 октября на канале "1+1 Украина" в 20:30 состоится премьера детективного сериала "Закохай мене, якщо зможеш".

В нем актриса Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей. Утром звезда посетила студию "Сніданку.Вихідний" и рассказала более подробно о том, кого воплотит на экране.

По словам Мишиной, для нее сериал "Закохай мене, якщо зможеш" стал крайней работой перед началом полномасштабной войны:

"За неделю или две до войны мы закончили снимать сериал. Я девушка, которая выводит на чистую воду всех, кто занимается мистическими штучками. Там, конечно, будут и мошенники, и кто действительно как-то там будет что-то видеть. Я расследую все эти вещи", – прокомментировала артистка.

Влюби меня, если сможешь: Ксения Мишина о премьере сериала 2 октября

Также Ксения честно ответила, приходилось ли ей хоть раз в жизни обращаться к гадалкам и астрологам:

"Конечно было. Я не исключение. И астрологией, и нумерологией я интересовалась. Карты таро. Мне это все интересно. Иногда даже что-то сбывалось. Какое-то личное описание, как-то могут тебя разложить, твой характер, что тебе подходит. Какую-то даже направленность, и это действительно так есть. Это не просто так придумано. Мне кажется, что все же доля правды существует", – прокомментировала Мишина.

Отметим, что главную мужскую роль в сериале "Закохай мене, якщо зможеш" сыграл актер Сергей Журавлев. На экране он воплотит псевдо-мага, успешно занимающегося бизнесом. Впрочем, все может разрушиться, когда на след выходит профессиональная журналистка, охотница на псевдо-магов.

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