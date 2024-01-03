Ксения Мишина рассказала о неприятной встрече с россиянами в Таиланде: "Я аж застыла"

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о встрече с россиянами в Таиланде, которая оказалась не из приятных.

В своем Instagram артистка призналась, что натолкнулась на граждан страны-агрессора случайно. Мишина вместе с 11-летним сыном Платоном покупала продукты в одном из местных магазинов. Там актриса заметила женщину с дочерью, которые были из РФ. Ксения говорит, что поведение россиянки шокировало ее. Женщина прямо в магазине позволила себе обозвать дочь.

"Недавно с Платоном наблюдали такую историю… Мама с дочерью (два года где-то) в магазине. Дочь что-то спросила у мамы. Та ей в ответ на весь магазин: "Закрой рот, д*билка!" – возмутилась актриса.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина говорит, что просто застыла на месте от такого отношения к собственной же дочери. Впоследствии актриса сделала вывод, что россияне воспитывают своих детей таким образом, чтобы они ставили такими же.

"Я даже застыла. Но потом вспомнила – это же убл*дки! Воспитывают таких же", — подытожила знаменитость.

Напомним, сейчас Ксения Мишина находится с сыном на отдыхе в Таиланде. Однако во время отпуска с ними произошел неприятный инцидент. 11-летний Платон заболел и попал в больницу.

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