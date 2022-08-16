Ксения Мишина резко ответила, в отношениях ли с Эллертом

Еще в прошлом году популярная актриса Ксения Мишина разошлась с шоуменом Александром Эллертом.

Фанаты знаменитости до сих пор лелеют надежды, что эксы все-таки вместе. Поэтому когда Мишина решила в Instagram-stories ответить на вопросы поклонников, они засыпали ее сообщениями об Эллерте.

Подписчики спрашивают Ксению, вместе ли она с Александром. Актриса дала четко понять, что между ними ничего нет. Более того, она попросили больше не ассоциировать ее с его именем.

Ксения Мишина резко ответила на вопрос об Эллерте / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Мне кажется и так всем уже все понятно. Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем", – резко ответила знаменитость.

Напомним, в середине июля прошлого года Ксения сообщила о разрыве отношений с Александром. Впрочем, Эллерту удалось наладить отношения со своей любимой. Однако осенью прошлого года парочка сообщила, что снова разошлась. Как тогда рассказывала Ксения, ей было сложно в отношениях с Александром, потому что они постоянно ссорились.

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