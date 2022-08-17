Ксения Мишина с бантиками и сигаретой в руках показала фото с последнего звонка: "Шок-контент"

Украинская актриса Ксения Мишина показала фото со своего последнего звонка в школе.
Фанаты звезды сериала "Крепостная" поинтересовались, правда ли, что артистка когда-то курила.
В ответ знаменитость обнародовала снимок, на котором появилась в белой блузке, черной юбочке, с бантиками, лентой и сигаретой в руках. Также, скорее всего, в руках Ксения держит алкогольный напиток.
"Шок-контент", – прокомментировала звезда.
Кстати, сейчас же актриса не употребляет алкоголь и не курит.
Напомним, ранее Мишина резко ответила, в отношениях ли с Эллертом. Еще в прошлом году Ксения разошлась с Александром. Впрочем, фаны знаменитости до сих пор лелеют надежды, что эксы вместе.
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