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Ксения Мишина с бантиками и сигаретой в руках показала фото с последнего звонка: "Шок-контент"

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Ксения Мишина с бантиками и сигаретой в руках показала фото с последнего звонка: "Шок-контент"

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина показала фото со своего последнего звонка в школе.

Фанаты звезды сериала "Крепостная" поинтересовались, правда ли, что артистка когда-то курила.

В ответ знаменитость обнародовала снимок, на котором появилась в белой блузке, черной юбочке, с бантиками, лентой и сигаретой в руках. Также, скорее всего, в руках Ксения держит алкогольный напиток.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Шок-контент", – прокомментировала звезда.

Кстати, сейчас же актриса не употребляет алкоголь и не курит.

Напомним, ранее Мишина резко ответила, в отношениях ли с Эллертом. Еще в прошлом году Ксения разошлась с Александром. Впрочем, фаны знаменитости до сих пор лелеют надежды, что эксы вместе.

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