Ксения Мишина с иронией отреагировала на слова друга Эллерта, который назвал ее "сложной" в отношениях

Украинская актриса Ксения Мишина отреагировала на высказывания друга Александра Эллерта, шоумена Андрея Рыбака, который недавно назвал ее "сложной" в отношениях.

Так, Андрей, который в свое время боролся за сердце Ксении в первом сезоне шоу "Холостячка", в одном из интервью заявил, что актриса "не для всех". По его мнению, отношениям знаменитости мешают "обиды на мужчин" и "не самая легкая судьба", поэтому охарактеризовал ее как "невероятно сложную". В свою очередь, Мишина в своем фотоблоге уже отреагировала на такие заявления шоумена. Она опубликовала фрагменты с его размышлениями о ней в сторис и с иронией поделилась с подписчиками контактами "аналитика Андрея".

Андрей Рыбак / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"За "подробным, объективным и глубинным" разбором вашей личности обращайтесь к аналитику Андрею", - написала Ксения и добавила смеющиеся эмоджи.

Впрочем, Рыбак раньше уже делился, что на самом деле они с Мишиной не враги. К слову, даже жена шоумена Алина в хороших отношениях с актрисой.

Напомним, ранее Андрей Рыбак признался подробностями, как его друг Александр Эллерт уехал в США в начале полномасштабного вторжения.

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