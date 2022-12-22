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Ксения Мишина с измученным видом пожаловалась на болезнь: "В таком состоянии мозг не работает"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ксения Мишина с измученным видом пожаловалась на болезнь: "В таком состоянии мозг не работает"

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка назвала две причины, почему может болеть.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась со поклонниками новостью о том, что заболела.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что подозревала, что подхватила коронавирус. Однако тест показал отрицательный результат.

Мишина отметила, что болеет в двух случаях: либо когда в ее жизни происходят трансформации, либо когда она слишком переутомлена и нуждается в немедленном отдыхе.

"Да, друзья, я здесь разболелись, конечно, не на шутку. В таком состоянии мозг вообще не работает. Я два дня просто амеба. Короче, у меня есть две причины, почему я в своей жизни болею. Первая – это когда какая-то происходит трансформация или выход на новый уровень. Это так всегда у человека. Второе – надо наоборот остановиться, полежать, подумать, поболеть, остановиться и пойти дальше", — поделилась Мишина.

Ксения Мишина заболела / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина заболела / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако, несмотря на болезнь, актриса не падает духом и даже с температурой умудрилась устроить танцы в нижнем белье в ванной.

"А так я радуюсь сейчас. С температурой, но счастлива", — добавила актриса.

Ксения Мишина заболела / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина заболела / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Дата публикации
Просмотры
500
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