Ксения Мишина с пухлыми щечками показала себя в наибольшем весе и вспомнила, как похудела на 31 кило

В украинской актрисы Ксении Мишиной стройная и красивая фигура. Однако был период, когда знаменитость просто ненавидела свое отражение в зеркале, ведь набрала лишние кило.

Артистка призналась, что дважды в жизни серьезно занималась фигурой. В первый раз это было, когда Ксения забеременела. Тогда актриса набрала 31 кг. А во второй раз – во время полномасштабной войны, когда Мишина набрала семь лишних кило.

"В моей жизни было два момента, когда я серьезно занималась своим телом. Когда я забеременела, я набрала 31 килограмм. Когда началась война, я набрала семь килограммов. Хоть и не много кажется, но я выглядела не очень", — поделилась знаменитость .

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса также вспомнила, что после родов просто ненавидела свое отражение в зеркале. Знаменитость считала себя непривлекательной, ведь набрала 31 килограмм.

"Здесь не очень видны мои 31 килограмм. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода. Но если бы сейчас мой мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала", — рассказала Ксения и показала фото, где она беременна с пухлыми щечками позирует перед камерой.

Ксения Мишина в своем самом большом весе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мишина вспомнила, что лишний вес, который набрала во время беременности, она скинула уже через год после родов. Поначалу знаменитость просто много гуляла с малышом. Когда Ксения прекратила кормить сына грудью, начала каждое утро бегать и села на строгую диету. Это дало результат, ведь через год звезда весила 49-50 кило.

Маленький сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Каждый день я садила этого царя в коляску и долгими временами гуляла с ним, не останавливаясь. Ели мы, где придется (в парках, на камнях, на скамейках). Засыпал он только, когда коляска двигалась. А уже после того, как я прекратила кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и, конечно, диета. Перестала есть полностью все мучное, сладкое. Но через год я пришла в норму...49-50 кило. Но тогда я так и не увидела свих мышц, потому что в залах не занималась… Не любила", — вспомнила знаменитость.

Ксения Мишина с маленьким сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сейчас Ксения активно занимается в спортзалах и правильно питается. У знаменитости изрядно стройная фигура.

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