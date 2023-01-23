Ксения Мишина с усталым видом рассказала о сложных съемках и показала, как спит на площадке

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина показала поклонникам обратную сторону работы актера.

Знаменитость добавила в сторис свое утреннее фото, на котором выглядит заспанный и усталый. Накануне Ксения провела на съемочной площадке более 16 часов.

"Проснулась... Снимали с 15:00 до 7 утра...", — поделилась Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Из-за напряженного рабочего графика иногда актрисе приходится спать прямо во время съемочного процесса. Одним из таких моментов Ксения тоже поделилась с фанами. Она показала, как заснула сидя на подоконнике в перерыве между дублями.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Порой, по словам актрисы, она очень устает от таких графиков и хочет все покинуть, но потом все же понимает, что в этой работе ее призвание.

"В таких сложных съемочных моментах кажется, что просто уже нет сил все это вывозить... ни новый язык, ни бешеные графики. Эмоции и усталость вроде бы выиграют... Но когда я смотрю у себя и четко отличаю эмоции от истины, сразу понимаю насколько сильно я люблю свое дело. И как сильно я всегда скучаю, когда его нет... И грусть это начинается уже через несколько недель", — добавила Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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