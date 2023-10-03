Ксения Мишина шокировала, как ее 11-летний сын выполняет опасный трюк: "Прыгал со второго этажа"

Сын артистки снимается в сериале.
Украинская актриса Ксения Мишина показала, как ее 11-летний сын выполняет на съемочной площадке опасный трюк – прыгает со второго этажа дома.
К слову, Платон снимается в сериале, где играет крымского татарина Фикрета. Съемочный процесс уже начался. Сын Мишиной впервые приехал на работу.
"На костюм, на грим и на первую сцену. Наконец-то мама дождалась, что мой сын зарабатывает деньги", — поделилась актриса.
На съемочной площадке Платону нужно было проделать опасный трюк. Сына Мишиной мог заменить каскадер, однако парень отказался. Поначалу Платона учили на маленькой высоте, как правильно нужно выпрыгивать.
"Мой сын — каскадер. Будет снимать трюк. Он будет прыгать со второго этажа в коробки. Его учат, как это правильно делать. Сам принял решение. Я не против", — рассказала Ксения.
После того, как Платона научили на маленькой высоте, он прыгал уже со второго этажа дома. Платону удалось выполнить трюк. Он прыгнул в коробки, где лежали матрасы.
"Боялись все кроме меня. Горжусь тобой, сын", — отметила актриса.
Напомним, сын Ксении Мишиной получил первую роль в сериале. Для съемок в картине 11-летнему Платону пришлось сменить имидж – покрасить волосы.
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