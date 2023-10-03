Ксения Мишина шокировала, как ее 11-летний сын выполняет опасный трюк: "Прыгал со второго этажа"

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как ее 11-летний сын выполняет на съемочной площадке опасный трюк – прыгает со второго этажа дома.

К слову, Платон снимается в сериале, где играет крымского татарина Фикрета. Съемочный процесс уже начался. Сын Мишиной впервые приехал на работу.

"На костюм, на грим и на первую сцену. Наконец-то мама дождалась, что мой сын зарабатывает деньги", — поделилась актриса.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

На съемочной площадке Платону нужно было проделать опасный трюк. Сына Мишиной мог заменить каскадер, однако парень отказался. Поначалу Платона учили на маленькой высоте, как правильно нужно выпрыгивать.

"Мой сын — каскадер. Будет снимать трюк. Он будет прыгать со второго этажа в коробки. Его учат, как это правильно делать. Сам принял решение. Я не против", — рассказала Ксения.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

После того, как Платона научили на маленькой высоте, он прыгал уже со второго этажа дома. Платону удалось выполнить трюк. Он прыгнул в коробки, где лежали матрасы.

"Боялись все кроме меня. Горжусь тобой, сын", — отметила актриса.

Ксения Мишина показала, как ее сын на съемках сериала выполняет опасный трюк

Напомним, сын Ксении Мишиной получил первую роль в сериале. Для съемок в картине 11-летнему Платону пришлось сменить имидж – покрасить волосы.

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