Ксения Мишина шокировала, как ее экс-муж-абъюзер поступил с ней, узнав о беременности

Украинская актриса, ведущая проекта "Я люблю Украину" на канале ТЕТ Ксения Мишина, недавно сделавшая первую в жизни операцию, честно ответила, что беременность сыном Платоном не была спланированной, но изначально желанной для ее экс-мужа.

В разговоре с девушками в проекте Рамины Эсхакзай Мишина поделилась, что хоть и не планировала рожать, однако новость об интересном положении никак не удивила ее. Поскольку они с экс-мужем не использовали средства контрацепции.

"Это не было неожиданно, потому что мы… скажем так, не контролировали этот процесс", – отметила ведущая.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Бывший избранник ведущей поначалу хотел ребенка. Однако во время беременности Мишиной он растерялся и просто ушел. Ранее актриса рассказывала, что бывший, который в отношениях оказался абъюзером, даже не присутствовал на выписке из роддома.

"Да, нет мне никаких оправданий. Я испугался. Понял, что не могу. Я боялся, я не понимал, что дальше делать", – процитировала экс-мужа Ксения.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Только через десять лет бывший Ксении внезапно вышел на связь с сыном Платоном во время полномасштабного вторжения. Впрочем, актриса не увидела в этой встрече искреннего проявления любви отца к сыну. Она утверждает, что скорее это были попытки привлечь ее внимание, а не ребенка. Больше подобных шансов на примирение экс-избранника и сына звезда давать не планирует.

Актриса утверждает, что сейчас не осуждает отца своего сына за его позицию и отпустила прошлое. Сейчас же экс-муж не задействован в воспитании сына и не поддерживает с ним связь.

Напомним, что недавно актриса и телеведущая Ксения Мишина показала первую работу 11-летнего сына Платона в кино. Мальчик исполнял роль крымского татарина и прыгал со второго этажа дома.

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