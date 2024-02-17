Ксения Мишина шокировала, как учитель-педофил в детстве показал ей порно

Украинская актриса Ксения Мишина ошеломила рассказом о том, что в школьные годы стала жертвой педофила.

Причем этот мужчина работал в школе в Севастополе, где училась Мишина, учителем валеологии. Артистка поделилась, что в тот момент она была в шестом классе. И, по словам звезды, этот учитель регулярно устраивал девочкам в ее классе "медицинские осмотры":

"Это не радостная тема. Он освобождал девочек с уроков, заводил в специальный кабинет и устраивал медицинские осмотры. Раз в месяц все там смотрел. Но мы все его очень любили. Мы ему все доверяли, он такой классный был. Потому что он освобождал с уроков", — поделилась Мишина в стендапе STAND UP Battle Club.

Ксения Мишина

Кроме того, рассказала актриса, этот учитель однажды пригласил девочек к себе домой и включил им диск с порно:

"10 девочек пошли к нему домой на выходных. Помню, у него был компьютер, там какие-то диски тоже были. Там такая девушка голая была. И он нам его (этот диск – прим.ред) поставил и там была порнушка. И мы все посмотрели", — рассказала Мишина.

Актриса добавила, что во время медицинских осмотров девочки раздевались практически догола.

"До трусиков. Он потом подходил, все так посмотрит, вот так туда посмотрит: "Все хорошо, развиваешся", — призналась Ксения.

Актриса поделилась, что учитель за свои действия наказания не понес. И, насколько знает Мишина, он до сих пор работает в учебном заведении.

Напомним, ранее Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос в рамках свежей фотосессии.

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