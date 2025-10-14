Ксения Мишина шокировала неприятным опытом в театре: "Меня пытались уничтожить"

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина снова появилась на театральной сцене, где когда-то пообещала больше не работать.

В своем Instagram звезда поделилась волнениями из прошлого. Сцена для нее когда-то стала местом боли, разочарования и даже попыток "уничтожить" ее как актрису.

"Когда-то я сказала себе: "Никогда больше не выйду на театральную сцену". Когда-то в театре меня пытались уничтожить. И много лет назад я возвела внутри огромную стену и пообещала себе, что никогда не выйду на сцену театра", — написала Мишина.

Актриса призналась, что полтора месяца назад почувствовала своеобразное "озарение" и сделала шаг на встречу своим страхам и внутренней стене. Теперь она снова на сцене, сначала ради себя, а потом — ради зрителей.

"Я осознала, что в первую очередь я — практик собственных знаний. И я сделала шаг на встречу своей стене. Теперь я нахожусь на сцене. Сначала ради себя, потому что вышла на сцену не как актриса, а как человек, который перевернул часть себя. А потом ради вас. Спасибо, мои зрители", — подчеркнула звезда.

В комментариях под постом поклонники активно поддержали Ксению. Фанаты засыпали ее комплиментами, отмечая великолепный вид актрисы и восхищаясь ее смелостью вернуться в театр.

