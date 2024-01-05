Ксения Мишина шокировала стоимостью комфортного отдыха в Таиланде: "Я чуть не поперхнулась"

Артистка призналась, что именно за комфортный отдых придется выложить немало средств.

Украинская актриса Ксения Мишина с 11-летним сыном Платоном сейчас наслаждается отпуском в Таиланде.

В Instagram-stories знаменитость рассказывает о стоимости отдыха. Оказалось, что за комфортные условия придется выложить немало средств. По словам Мишиной, в Таиланде есть частные пляжи, за которыми ухаживают и постоянно убирают. Чтобы отдохнуть там и насладиться красивыми видами, придется заплатить 5,5 тысячи гривен взрослому, а ребенку – 3 тысячи.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"На частных территориях и пляжах можно увидеть такую красоту. Пребывание на таком пляже и пользование бассейном стоит 5500 грн с взрослого и 3000 грн - с ребенка. Я послала их нах*р", — возмутилась актриса.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Правда, Мишина подчеркнула, что такую стоимость придется заплатить за чистоту, ведь песок и вода там очень чистые и без мусора.

"Но вода здесь максимально чистая. Чистота стоит дорого", — добавила артистка.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также знаменитость удивилась стоимостью коктейлей. За кофе и мохито Ксении пришлось заплатить тысячу гривен. Актрису это удивило, ведь в магазинах Таиланда цены на продукты ниже, чем в Украине.

"Я выпила кофе, малой — мохито. Мне дали счет на 1000 гривен. Я чуть не поперхнулась, вообще не ожидала! Особенно, когда цены в магазинах намного дешевле, чем у нас", — поделилась актриса.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина рассказала о неприятной встрече с россиянкой в Таиланде. Актриса поделилась, как ее шокировало поведение жительницы страны-агрессора.

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