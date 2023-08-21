Ксения Мишина шокировала, в каком ужасном состоянии ей сдали в аренду квартиру в Израиле

Украинская актриса Ксения Мишина показала, в каком ужасном состоянии арендовала квартиру в Израиле.

Артистка вместе с сыном Платоном отправилась за границу, а именно в Израиль. Там в знаменитости живет прабабушка. Кроме того, актриса наконец-то встретилась со своей мамой.

Сын и мама Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако в Израиле Ксению ждали не только приятные моменты. Как призналась знаменитость, она много времени потратила на поиски жилья. Для актрисы это оказалось настоящей проблемой, ведь она ничего не могла найти.

"Скажу честно, найти для нас здесь жилье для меня стало проблемой. Мне нужно было это сделать в определенном месте, неподалеку от моей прабабушки. Я так намучилась… Я никогда не могла представить, что в такой стране очень сложно найти нормальное жилье", — призналась знаменитость.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мишина все же арендовала квартиру на одном из сайтов. Однако когда актриса заселилась, то была шокирована состоянием дома. В общем, вокруг было совсем не убрано. Поверхности были покрыты пылью, на полу были чьи-то волосы, кухонными приборами невозможно было пользоваться, а шкафы были забиты мусором.

Именно такую квартиру Ксения Мишина арендовала. / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Наш Израиль начался не очень круто, связано это с нашим жильем. Я арендовала квартиру на сайте и очень хочу вам показать ожидания и реальность, которая нас ждала", — возмутилась актриса.

Такую квартиру Ксения Мишина получила / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно певица MamaRika переехала с семьей в новый дом под Киевом. Знаменитость призналась, сколько ежемесячно платит за аренду жилья.

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