Ксения Мишина сняла майку и топлес пробежалась по Карпатам

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников пикантным контентом.

Знаменитость во время отдыха в Карпах сделала достаточно откровенное видео. Ксения пробежала по горной улице. Однако перед этим актриса сняла с себя бежевую майку и предстала на кадрах топлес. Актриса бегала только в белых штанах и кроссовках, а ее длинные волосы были распущены.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Такое пикантное видео Ксения сделала для того, чтобы привлечь внимание подписчиков. Знаменитость рекламировала один из брендов одежды.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фанаты актриса были просто ошеломлены такой смелостью. Они засыпали Мишину комплиментами, что та не постеснялась сделать такие пикантные кадры.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Неожиданно, но прикольно! Ксения, так держать! людей надо удивлять, а то все такие пресные!

Каждому, кто осуждает, совет: идите к психологу, у вас серьезные проблемы. Я только радуюсь такой свободе тела, ничего не видно кроме сияющей улыбки.

Ксения, вы просто невероятна, крутые кадры

Напомним, Ксения Мишина провела уик-энд с сыном в горах. Актриса фотографировалась на фоне Карпат и показывала, как проходит ее отдых.

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