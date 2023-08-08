Ксения Мишина сняла майку и топлес пробежалась по Карпатам

Артистка оригинально прорекламировала одежду.
Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников пикантным контентом.
Знаменитость во время отдыха в Карпах сделала достаточно откровенное видео. Ксения пробежала по горной улице. Однако перед этим актриса сняла с себя бежевую майку и предстала на кадрах топлес. Актриса бегала только в белых штанах и кроссовках, а ее длинные волосы были распущены.
Такое пикантное видео Ксения сделала для того, чтобы привлечь внимание подписчиков. Знаменитость рекламировала один из брендов одежды.
Фанаты актриса были просто ошеломлены такой смелостью. Они засыпали Мишину комплиментами, что та не постеснялась сделать такие пикантные кадры.
- Неожиданно, но прикольно! Ксения, так держать! людей надо удивлять, а то все такие пресные!
- Каждому, кто осуждает, совет: идите к психологу, у вас серьезные проблемы. Я только радуюсь такой свободе тела, ничего не видно кроме сияющей улыбки.
- Ксения, вы просто невероятна, крутые кадры
Напомним, Ксения Мишина провела уик-энд с сыном в горах. Актриса фотографировалась на фоне Карпат и показывала, как проходит ее отдых.
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