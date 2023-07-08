Ксения Мишина со слезами на глазах показала видео с мамой, которая живет в оккупированном Крыму

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками редким видео, на котором предстала вместе со своей мамой.

На странице в Instagram артистка разместила ролик, где, не сдерживая слез, крепко целует и обнимает маму. Также в видео присутствует и сын звезды, 11-летний Платон, которого крепко целовала бабушка.

В записи под постом Мишина призналась, что для нее каждая встреча с родным человеком стала большой ценностью. Как известно, мама Ксении Мишиной живет в оккупированном Крыму. Женщина прилетела в Турцию, чтобы увидеться с дочерью. Встреча родственниц состоялась впервые за 2,5 года:

"Так жутко чувствовать, что ты уже не маленькая девочка… Что родители уже давно не рядом и ты уже сама утром варишь себе кашу… Теперь каждая встреча – большая ценность. Существует ли что-то дороже родительских объятий? Не позволяйте никому и ничему разрушить это. Никогда и ни за что! Обнимите своих родителей, если они рядом. Позвоните, если далеко. Расскажите как сильно любите, потому что вы начались с их любви", – призвала Мишина.

Напомним, месяц назад Ксения Мишина показала, как отметила 34-летие в Турции в кругу самых близких. Вместе с артисткой в этот день была ее мама, которую она не видела больше двух лет, и 11-летний сын Платон.

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