Ксения Мишина стала жертвой мошенников и сделала важное заявление

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась, что стала жертвой мошенников.

Знаменитость в Instagram-stories раскрыла их схему. Артистка говорит, что аферисты действуют от ее имени. Они пишут сообщения якобы от Ксении Мишиной и манипуляциями просят перевести деньги.

“Друзья, сейчас мне здесь отправляют сообщения, что мое лицо используют в мошеннических целях. Как всегда, скиньте деньги, все эти манипуляции…”, — говорит актриса.

Реклама

Знаменитость подчеркнула, что это довольно частое явление, когда мошенники используют лица известных людей в корыстных целях. Ксения Мишина говорит, что, казалось бы, на подобные манипуляции уже не ведутся, однако, к сожалению, есть те, у кого аферисты выманивают средства. Актриса подчеркнула, что не просит деньги у подписчиков, а также не участвует в подобных махинациях. Артистка призвала быть осторожными и не присылать свои средства неизвестным, ведь это могут оказаться мошенники.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

“Уже годами каждый блогер рассказывает вам, что нельзя никогда доверять незнакомым людям, скидывать куда-то средства, вестись на такие манипуляции, и все равно… Вы же знаете, я никогда не прошу от вас денег, ничего, никогда такого не предлагаю… Все равно есть люди, которые пишут: “Ксения, я тут отправила деньги по вашей рекомендации, а когда будет доход?". У меня нет слов… Я не занимаюсь таким, это все манипуляции! Это все мошенники! Пожалуйста, будьте внимательны, берегите себя, свои деньги", — призвала фанатов актриса.

Напомним, недавно певец Иво Бобул разоблачил мошенников на лжи. Шокированный исполнитель сделал гневное заявление.