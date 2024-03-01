Ксения Мишина стала жертвой мошенников: "Меня обокрали на 15 тыс. грн"

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что стала жертвой мошенников, похитивших у нее кругленькую сумму.

Так, о неприятном инциденте Ксения рассказала у себя в фотоблоге. Она призналась, что столкнулась с недобросовестным баером, предложившим прорекламировать ее услуги на своей странице. Актриса согласилась и выдвинула свои условия и гонорар. Впрочем, перед тем как порекомендовать своим подписчикам этот аккаунт, знаменитость решила попробовать обратиться к ее услугам сама. В итоге она договорилась с баером о том, чтобы за сумму гонорара заказать одежду.

"Две недели назад написала мне баер. Это тот, кто привозит брендовые вещи из-за границы. Хотела взять у меня рекламу. Я озвучила сумму – она согласилась. Я начала изучать ее страницу, очень много блогеров ее рекламировали. Но все было на словах. Мне нужно на себе все проверить, потому что я же буду вам рекомендовать это. Думаю, надо понять, как коммуникация, сервис, доставка. Так что, думаю, предложу ей бартер. Пусть она мне привезет вещей на эту сумму, сколько стоит моя реклама", – рассказала знаменитость.

Ксения Мишина

Впрочем, Ксения, взяла одежду на сумму больше, чем раньше было договорено по бартеру. Поэтому доплатила баеру 15 тыс грн. Спустя время актриса была неприятно удивлена, ведь страница заказчика рекламы уже была удалена и создана новая, где она была заблокирована. Так что деньги Мишиной так и не вернули:

"Я выбрала вещи, но получилось это на сумму больше: плюс 15 тыс грн. Она сказала, что ей нужно 100% предоплата. Я скинула ей 15 тыс грн на карту. И она сказала, что пошла выкупать вещи. Потом сказала отправила. Хорошо, ждем. Прошло две недели. Я ей вчера пишу... И все. В результате нет страницы, все заблокировано, удалено. До свидания, Ксения, 15 тыс грн твоих. Я делала скрины, чувствовала, что что-то не то. Но этой страницы уже не было, потом я заметила, что она ее переименовала. Мошенники", - добавила Ксения.

Ксения Мишина наткнулась на мошенницу / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина наткнулась на мошенницу / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно украинский бренд одежды обвинил дочь Оли Поляковой в краже вещей на 8 тыс. грн. Маша уже прокомментировала ситуацию.

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