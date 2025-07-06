Ксения Мишина свозила маму в Карпаты и рассекретила, как они отдыхали в горах

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина свозила маму в Карпаты и рассекретила, как проходит их отдых.

В частности, артистка решила отдохнуть от городской суеты. Поэтому, Ксения Мишина отправилась в Карпаты. Компанию знаменитости составила ее мама. Артистка говорит, что родной человек оценил красоту Карпат и отметила, что горы - не сравнить ни с чем.

"Моя мама сказала, что наши Карпаты ни на что не похожи. Как прекрасный рекреационный курорт. И я с ней абсолютно согласна. Это что-то глубокое и успокаивающее, которое пахнет соснами, мхом и ручейками. Стараешься даже делать бесшумные шаги, чтобы было слышно собственное сердце", - делится артистка.

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Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

В частности, Ксения Мишина вместе с мамой наслаждалась невероятными видами, горными пейзажами и вдыхала чистый воздух. Кроме прогулок, они, конечно, оценили местную кухню. Как отметила Ксения Мишина, украинские блюда - самые вкусные.

"Каждый раз так не хочется отсюда уезжать, каждый раз так хочется скорее сюда вернуться", - признается артистка.

Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко тоже наслаждалась отдыхом на западе Украины. Знаменитость показывала, как проходил ее отпуск в сказочном месте.