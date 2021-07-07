Ксения Мишина топлесс устроила страстный фотосет с Эллертом

Пара позировала возле водоема.

Известная актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина устроила страстный фотосет со своим любимым Александром Эллертом.

Так, пара позировала возле водоема. В своем Instagram звезда сериала "Крепостная" обнародовала бэкстейдж съемок. На видео артистка с мокрыми волосами появилась топлесс, а также в белой рубашке на голое тело. Влюбленные страстно целовались и нежно обнимались на камеру, демонстрируя свои пылкие чувства.

В заметке Мишина рассказала о важности чувства юмора в их союзе. По мнению актрисы, чувство юмора — как друг по жизни.

"Отношения с Сашей показали мне ещё один явный плюс чувства юмора. Это как психотерапевтическая сессия во время сложных периодов, когда нужно выйти из эмоционального состояния, чтобы не убить друг друга. Хорошая шутка работает как предохранитель, бам и ты уже улыбаешься, а не планируешь убить партнёра. Я искренне люблю посмеяться, да наверное не существует людей, которые не любят смех, просто некоторые его себе не позволяют. Так что ребят, смейтесь на здоровье, смешите своих близких и не бойтесь оказаться смешными, это не так страшно! Любимый, подтверди и давай еще больше шуток в нашу жизнь", — поделилась звезда.

Со своей стороны, подписчики оценили откровенное видео в комментариях.

Это невероятно красиво

Красивые, влюбленные, счастливые

Какие вы нежные! Любите друг друга навсегда

Напомним, не так давно Ксения Мишина рассекретила правила счастливой жизни с Эллертом. Актриса поделилась принципами пары.

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