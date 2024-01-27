Ксения Мишина удивила, как должна была доплатить 60 тыс грн за багаж, и кто ей помог решить вопрос

Украинская актриса Ксения Мишина после продолжительного отпуска в теплых странах поделилась деталями поездки обратно в Украину.

Актриса со своим сыном ехала домой с пересадками, тремя разными самолетами. На своей странице в Instagram Мишина отметила, что уже при посадке на первый самолет у них произошла неприятная ситуация. Так, за перевес ее чемоданов актрису попросили доплатить 60 тыс грн. По словам Ксении, всему причина – разные правила оценки багажа разными авиакомпаниями.

Ксения Мишина

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, знаменитость спасла счастливая встреча с незнакомкой, которая являлась местной жительницей. Именно она предложила Ксении привезти свой чемодан, чтобы взять его как ручную кладь.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Пока я стояла оф*гевшая возле регистрационной стойки, не поверите, ко мне подошла женщина. Мы с ней познакомились и она сказала, что мне поможет, что живет неподалеку и сейчас привезет свой чемодан, чтобы я его взяла как ручную кладь. Потому что у моего сына была уже ручная кладь, чемодан, а у меня была только сумочка. И вот таким образом мы решили эту проблему", - рассказала Мишина.

В дальнейшем звезду с сыном ждали еще несколько изнурительных перелетов до 12 часов, но в конце концов они добрались до украинских границ.

Напомним, недавно Ксения Мишина шокировала, как в Таиланде попала в ДТП.

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