Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына

Сын артистки Платон экспериментирует с образом.
Украинская актриса Ксения Мишина из тех мам, которые активно поддерживают своих детей и их желания.
Так, артистка показала, как ее 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. На странице в Instagram Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын танцуют под хит американского рэпера Эминема, а затем Ксения показывает Платона, который стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже проколол ухо. На самом деле он это сделал, или же это просто обманка, звездная мама не уточнила:
"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", – подписала ролик с сыном Мишина.
В свою очередь, подписчики страницы актрисы завалили Платона комплиментами и отметили, что ему очень идет такой образ:
- Это легально, быть таким красивым?
- Это поджог! Как ему идет!
- Какой он классный
Напомним, тем временем фанатов не оставляет в покое личная жизнь Ксении Мишиной. Так, актриса дала повод для слухов, что у нее роман с ведущим Славой Деминым. Недавно знаменитости в компании своих детей съездили за город, где экстремально провели время.
Читайте также: