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Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сын артистки Платон экспериментирует с образом.

Украинская актриса Ксения Мишина из тех мам, которые активно поддерживают своих детей и их желания.

Так, артистка показала, как ее 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. На странице в Instagram Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын танцуют под хит американского рэпера Эминема, а затем Ксения показывает Платона, который стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже проколол ухо. На самом деле он это сделал, или же это просто обманка, звездная мама не уточнила:

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", – подписала ролик с сыном Мишина.

11-летний сын Ксении Мишиной кардинально изменил цвет волос

11-летний сын Ксении Мишиной кардинально изменил цвет волос

В свою очередь, подписчики страницы актрисы завалили Платона комплиментами и отметили, что ему очень идет такой образ:

  • Это легально, быть таким красивым?
  • Это поджог! Как ему идет!
  • Какой он классный

Напомним, тем временем фанатов не оставляет в покое личная жизнь Ксении Мишиной. Так, актриса дала повод для слухов, что у нее роман с ведущим Славой Деминым. Недавно знаменитости в компании своих детей съездили за город, где экстремально провели время.

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Дата публикации
Просмотры
888
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