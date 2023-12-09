Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына

Украинская актриса Ксения Мишина из тех мам, которые активно поддерживают своих детей и их желания.

Так, артистка показала, как ее 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. На странице в Instagram Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын танцуют под хит американского рэпера Эминема, а затем Ксения показывает Платона, который стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже проколол ухо. На самом деле он это сделал, или же это просто обманка, звездная мама не уточнила:

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", – подписала ролик с сыном Мишина.

11-летний сын Ксении Мишиной кардинально изменил цвет волос

В свою очередь, подписчики страницы актрисы завалили Платона комплиментами и отметили, что ему очень идет такой образ:

Это легально, быть таким красивым?

Это поджог! Как ему идет!

Какой он классный

Напомним, тем временем фанатов не оставляет в покое личная жизнь Ксении Мишиной. Так, актриса дала повод для слухов, что у нее роман с ведущим Славой Деминым. Недавно знаменитости в компании своих детей съездили за город, где экстремально провели время.

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