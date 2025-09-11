Ксения Мишина удивила необычным амплуа и рассекретила новую сферу деятельности

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о своем новом увлечении и поделилась впечатлениями.

Артистка, которую зрители привыкли видеть на экране, впервые выйдет на театральную сцену. Ранее театр был для Мишиной достаточно далекой отраслью, ведь она строила карьеру в кино и телешоу. Однако теперь актриса готова попробовать себя в новой роли. Ее дебют состоится в комедийном спектакле.

Ксения отметила, что в ее жизни много опыта актерства, но тетральная сцена — чужая. Видео с анонсом своей премьеры Ксения опубликовала в Instagram вместе с коллегами по сцене — Михаилом Пшеничным, Андреем Фединчиком и Остапом Ступкой.

"В моей жизни было много сцен: съемочных, телевизионных, публичных. Но театральная сцена до этого момента оставалась для меня terra incognita (неизвестная — прим. ред.). И вот впервые я выхожу в этот новый, совершенно другой для себя формат", — поделилась Мишина.

Ксения Мишина

Поклонники сразу отреагировали на новость о театральном дебюте артистки. Они засыпали Ксению комментариями поддержки и пожелали ей творческого вдохновения на новом этапе.

Круто! Очень нравится актерская игра.

Все невозможное становится реальным!

Топ! Ну наконец-то…

