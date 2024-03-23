Ксения Мишина удивила, в какую сумму станет купить овощи и фрукты в Турции

Актриса с сыном отправилась на местный базар и была ошеломлена ценами.

Украинская актриса Ксения Мишина шокировала ценами на овощи на турецком местном рынке.

Знаменитость уже долгое время находится в Турции вместе с сыном Платоном на отдыхе. Так, они приехали на рынок, чтобы купить все необходимые им овощи и фрукты. В своем фотоблоге Ксения призналась, что была приятно удивлена ценами на привычные продукты, которые значительно отличались от украинских.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Перчик – 15 лир (18 грн за 1 кг), там практически один к одному. Кабачки – 10 лир (12 грн), помидоры – 20 лир (24 грн), горох – 30 лир (36 грн), клубничка – 60 лир (72 грн)", – рассказала Ксения.

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

К слову, после покупок Мишина решила подсчитать, сколько она потратила в целом. Так, по словам актрисы, за 700 грн на местном рынке Турции ей удалось приобрести ряд продуктов:

"Потратила 700 грн и купила перчик, помидоры, огурчики, вкусную клубнику, редис, зеленый лук, горох, хлеб, оливки, авокадо, чурчхелу и орешки. Это все 700 грн", - поделилась знаменитость.

Ксения Мишина показала цены на продукты в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина впервые заявила, что больше не одинока и показала своего бойфренда в пикантной фотосессии.

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