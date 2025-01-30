Ксения Мишина уехала с 12-летним сыном за границу и ответила на хейт

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о своем путешествии с сыном Платоном.

Артистка в фотоблоге сообщила, что сейчас с 12-летним сыном находится на Бали. Ксения отметила, что Платон посещает украинскую школу, но обучение выбрал для себя дистанционное. Также актриса призналась, что любит Бали за природу, еду, климат и образ жизни, который там царит.

"Здесь огромная сила природы, которая до сих пор контролирует цивилизацию. Таиланд, например, уже проиграл эту битву. Невероятные закаты. Вкусные веганские блюда и суперфуды. Всегда лето. ﻿﻿﻿Замедленный темп жизни", — отметила Мишина.

Ксения Мишина с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Находясь на отдыхе, звезда также прокомментировала частые скандалы вокруг ее имени в украинском инфопространстве. По словам Ксении, она не учитывает негатив и не тратит время и внимание на такое. В то же время пытается окружать себя наполняющими ее вещами.

"Время и внимание — самые ценные ресурсы. То, на что мы их тратим, определяет наше отношение к себе. Растрачивать их на хаос, пустые разговоры, чужие ожидания — значит обесценивать себя. Осознанный выбор, куда направлять свою энергию и внимание, это проявление внутреннего уважения. Тот, кто бережет свое время и правильно сортирует информационный мусор, понимает свою ценность", - объяснила актриса.

Ксения Мишина с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно певица Анна Тринчер появилась на соблазнительном видео в бикини на Бали. Артистка презентовала новый клип на побережье и раскрыла его стоимость.

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