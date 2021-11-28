Ксения Мишина в бикини нарвалась на критику из-за откровенных фото: "Краюшек ватрушки видно"

Актриса удивила фанатов новыми фотографиями с отдыха.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина отдыхает в ОАЭ.

Героиня первого сезона "Холостячки" наслаждается отдыхом в роскошном отеле в Абу-Даби. Там знаменитость успела сделать немало горячих фотографий. Ксения показала эффектные снимки, на которых позировала у бассейна в зеленом бикини. На первом кадре она предстала сидя боком, демонстрируя сочные ягодицы и стройную талию.

Ксения Мишина в бикини / instagram.com/misha.k.ua

Также победительница "Танцев со звездами" выпятила ягодицы на камеру, лежа на боку.

Ксения Мишина в бикини / instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, Ксения засветила соски.

Ксения Мишина в бикини / instagram.com/misha.k.ua

В комментариях пользователи высказались о пикантных фото. Мнения фанатов несколько разделились. так, некоторые были в восторге и засыпали кумиршу комплиментами, а некоторые наоборот – раскритиковали ее: "Это Эллерт так на Ксюшу влияет, что она стала такой раскрепощенной?", "Неожиданно, но красиво", "Богиня", "После расставания с Эллертом стала все свои прелести выставлять", "Краюшек ватрушки видно", "Неужели все так плохо с личной жизнью", "Извините, но второе фото, думаю, стоит оставить для личного архива... Вот листаешь карусель и видишь интимные места, которые стоит было бы видеть тому, кому хочется: вам, любимому мужчине, а подписчикам, думаю, это не обязательно".

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