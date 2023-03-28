Ксения Мишина в бикини похвасталась стройной фигурой на фоне бассейна

Украинская актриса Ксения Мишина наслаждается теплом и солнцем за границей вместе с 11-летним сыном Платоном.

Кадрамы из своего отдыха знаменитость делится с подписчиками в Instagram. Так, на одном из видео Ксения продемонстрировала результаты своего похудения у бассейна. Актриса позировала в бикини пепельно-зеленого цвета без макияжа и с собранными в высокую прическу волосами.

"Что бы там ни говорили", — подписала ролик Ксения.

Мнения поклонников по поводу видео актрисы в Сети разделились. Одна половина фанатов похвалила Ксению за такой хороший результат и сделала комплимент ее фигуре, а другая – наоборот, раскритиковала звезду за слишком откровенный контент во время войны.

Напомним, недавно Ксения Мишина ошеломила поклонников результатами своего похудения. Актриса благодаря тренировкам и правильному питанию похудела до 48 килограммов.

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