Ксения Мишина в бикини соблазнительно станцевала возле бассейна и рассекретила, чем питается

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина поделилась с поклонниками новым видео, которое сняла во время отпуска.

Как ранее рассказывала артистка, сейчас с 11-летним сыном Платоном она отдыхает в Таиланде. Там звезда сериала "Крепостная" не упустила возможность похвастаться безупречной спортивной фигурой.

Мишина поделилась роликом, в котором предстает в белом бикини и соблазнительно танцует возле бассейна. Вместе с тем актриса ответила на вопрос поклонников, который они часто ей задают. В частности, фаны интересуются, чем Мишина питается, чтобы выглядеть так спортивно:

"Один из популярных запросов в моем блоге – это вопрос моего питания. Я пропагандирую здоровое сбалансированное питание и ниже немного объясню, что это значит. Сбалансированность – это наличие белков+жиров+углеводов. И сейчас краткий простой перечень того, что входит в каждый пункт. Белки: мясо (курица, говядина), лосось, яйца, тунец, белая рыба. Углеводы: батат, овощи, коричневый рис, овсянка, бобы, киноа, фрукты, гречка, макароны из твердых сортов. Жиры: авокадо, орехи, растительное масло (кокосовое, оливковое), чиа, лосось, лен. Не забываем о воде (от 2 л) и спорте. И ваше тело будет здоровым, сильным и красивым", – рассказала Мишина.

Ксения Мишина в бикини станцевала возле бассейна

Напомним, ранее Ксения Мишина ошеломила, сколько в Таиланде стоит комфортный отдых. Артистка назвала тамошние цены.

Читайте также: